الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

47 % نسبة الفاقد من كميات المياه في الأردن

وفيات الثلاثاء 21-6-2022

الملك يستقبل ولي العهد السعودي اليوم

أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعها

مصر .. تفاصيل مقتل الطالبة نيرة في جامعة المنصورة

مواجهات واعتقالات بمخيم الجلزون في رام الله

غوتيريش يدعو لإيصال المساعدات إلى محتاجيها في سوريا

إضراب ضخم لعمال السكك الحديدية البريطانية

كتلة هوائية رطبة تؤثر على المملكة اليوم

الامن العام : اشتباه بتسمم أشخاص داخل مطعم بعمان

الثلاثاء، 21-06-2022 07:08 ص

أسعار الغاز في أوروبا تواصل ارتفاعها

غ


الوكيل الإخباري - واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبية ارتفاعها في بداية تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين بعد ارتفاعها في الأسبوع الماضي بنسبة 43%، إثر اشتداد حدة أزمة نقص الإمدادات نتيجة خفض روسيا للكميات التي ترسلها إلى أوروبا، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية مع ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري.

اضافة اعلان


وارتفع سعر الغاز الهولندي؛ وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية أمس بنسبة 9ر8% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع،  في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية. 


وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه من المحتمل استمرار تراجع الكميات التي يتم ضخها عبر نورد ستريم، حيث حذر ألكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي من أنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط والتي تقول الشركة الروسية إن شركة سيمنز الألمانية الموردة لها متأخرة في عمليات الصيانة لها.


ويهدد انخفاض ضخ الغاز الروسي  إلى أوروبا حاليا خطط إعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية والتي يتم الاعتماد عليها بشدة في ذروة موسم الاستهلاك خلال فصل الشتاء.


في الوقت نفسه، من المقرر وقف تشغيل خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا خلال الفترة من 21 إلى 28 يونيو الحالي.


وذكر تقرير صادر عن شركة تيمرا إنيرجي للاستشارات أن هذه الأوضاع تجدد الضغوط على السوق، في الوقت الذي تكشف مدى صعوبة الاستغناء بسرعة عن الغاز الروسي، مضيفة أن "أوروبا ستحتاج إلى خوض معركة مع آسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على أي كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال للحد من النقص الناجم عن انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا عبر خطوط الأنابيب".


وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في تعاملات بورصة أمستردام بنسبة 5ر2% إلى 63ر120 يورو لكل ميغاوات/ساعة، في حين ارتفع سعر الغاز البريطاني  بنسبة 5ر0% إلى 84ر200 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

 

البيان


إقرأ ايضا
سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

3ee9192d-1635510349381

استقرار أسعار النفط عالمياً في ظل توازن السوق

1655728391848

الحاج توفيق يدعو لتشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك

M63A4562

الطاقة: ارتفاع اسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

1646314833083884700

تراجع مؤشرات معظم أسواق الأسهم الآسيوية

ببب

البنك الدولي يتوقع ارتفاع اسعار الطاقة 50 % عالميا العام الحالي

أخبار متعلقة
هه

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيرتفع لمستوى قياسي

62a569854c59b70c4d7d0e2d

تحذيرات من نشوب حرب أسعار بين أوروبا وآسيا بسبب الغاز المسال

19_2021-637456088887183866-718

ارتفاع أسعار النفط عالميا

62a0662989c11

وزير الطاقة: الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

d431cc682dcbc1446d046c218b9f970b62a5b91f (1)

الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار وارتفاع الحبوب واللحوم

81hAe6hnUj4secjHc8TDXUBvgSBaELweMtyySvIQ

استقرار أسعار النفط عالميا