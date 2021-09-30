الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

السماح لفئة عمرية بأداء العمرة بشرط

العثور على غريق سد الملك طلال

شكوى من انقطاع المياه في طبربور والوزارة تتابع

محافظ العاصمة لـ الوكيل : لجنة محايدة لحسم مصير العمارة المتصدعة

فرع ضمان إربد يحصل على شهادة الآيزو للسنة الثالثة على التوالي

الخصاونة: تسريع وتيرة ايصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان

الامن يحذر من المخالفات الخطرة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

السير لـ الوكيل : مخالفات القيادة بطريقة متهورة والاستعراضية تتابع بشكل حثيث

أسعار الذهب الخميس 30/9/2021

الخميس، 30-09-2021 09:53 ص

أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتحطم مستويات تاريخية

medium_2021-09-15-49920bdad9


الوكيل الاخباري- واصلت أسعار الغاز الارتفاع اليوم الخميس، وتجاوز سعرها مستوى 1070 دولار لكل ألف متر مكعب، وسجل بذلك الوقود الأزرق مستويات تاريخية.

ووفقا لمؤشر TTF الهولندي، الذي يعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعا، تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم مستوى 1070 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقبل يومين كانت أسعار الغاز قد سجلت مستويات تاريخية، حيث تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق، حذر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءهم وكالة "تاس"، من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر على الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61556d554c59b70d511c9b7b (1)

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ذهب

أسعار الذهب الخميس 30/9/2021

6154994b4c59b77c762e81f6

تراجع صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة

615478234c59b75e2d04c6d7

السعودية .. البنك المركزي يمدد برنامج تحفيزات المنشآت

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 29/9/2021

النفط-6

هبوط أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
614ad8d14236040cfd047cb7

ارتفاع أسعار النفط عالميا

-1310923580

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

bK1b87muYogYY6E6OPmidm0BgrxTatNKhF85kN0u

تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عالميا

614869884c59b71eaa543156

أسعار الغاز تعود للارتفاع مجددا في أوروبا

8202125202646677822365

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

777777777777777-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا