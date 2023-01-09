أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي اليوم الاثنين في الأردن

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم الاثنين، 308 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 270 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا ارتفع ليسجل 1878 دولار للأونصة، مما ساهم بارتفاع أسعار الذهب محليا بنحو 30 قرشا للغرام.وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن كلما ارتفعت الأسعار محليا يبقى الطلب ضعيفا على شراء الذهب.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 38.3 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.7 دينارا لجهة البيع.ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.