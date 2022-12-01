أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم الخميس، 292 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 255 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.



وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت بعد ارتفاعها عالميا حيث وصل سعر الأونصة عالميا إلى مستوى 1778 دولار.

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وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام.



وكانت ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، 30 قرشا، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.3 دينار لجهة الشراء من المحلات، مقابل 34.8 لجهة البيع، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.