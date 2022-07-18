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الإثنين، 18-07-2022 10:24 ص

أسعار الليرة الانجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا في المملكة

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ارتفاع سعر الأونصة اليوم الاثنين لتصل إلى 17015 دولارا.

وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن سعر الأونصة عالميا ارتفع بواقع 10 دولارا، حيث أثر ذلك على ارتفاع سعر الليرة الرشادي إلى 253، وبقيت سعر الليرة الانجليزي 287 دينارا.

وأضاف علان أن الطلب على الليرة والسبائك جيد جدا، وذلك لانخفاض أسعار الذهب في الوقت الحالي، حيث تعتبر الأقل من العامين الماضيين.

 

وارتفعت أسعار بيع الذهب بشكل لافت، اليوم الاثنين، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بنحو 20 قرشا للغرام.


 

 


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