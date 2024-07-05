الجمعة 05-07-2024
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الجمعة، 05-07-2024 11:09 ص

أسعار النفط تتجه للمكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي

نفط


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، كما لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نهاية نيسان.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 87.10 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة مسجلة 83.66 دولار للبرميل.


وارتفع سعر خام برنت عند التسوية مساء الخميس 1.3 بالمئة إلى 87.34 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 نيسان، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط جلسة التداول أمس عند أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند 83.88 دولار.


 




 

 


 

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