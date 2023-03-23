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الخميس، 23-03-2023 09:06 ص

أسعار النفط تتراجع عالميا

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.89% إلى 76.01 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا أو 1.1% إلى 70.12 دولار للبرميل.


وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس/آذار في تسوية أمس الأربعاء.


وقال باول أمس الأربعاء، إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات “واضحة” على الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأميركي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.


وتسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.

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