أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوى في 7 سنوات

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوى في 7 سنوات، الذي تم تسجيله أمس، حيث صعدت أسعار الخام فوق مستوى 96 دولارا للبرميل.



وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 94.76 دولار للبرميل.



فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.69% إلى 95.81 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".



ويأتي انخفاض أسعار النفط في ظل ترقب المستثمرين لتطور الأوضاع حول أوكرانيا، وكانت روسيا قد أكدت أنها لا تنوي تنفيذ اعتداء على أوكرانيا ودعت لاتباع نهج دبلوماسي.

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روسيا اليوم