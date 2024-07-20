أسعار النفط تتراجع في أسبوع إلى أدنى مستوى في شهر

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو، مع تجدد الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار.

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وخلال الأسبوع الماضي، تراجع خام برنت بنسبة 2.82%، ليصل إلى 82.63 دولارا للبرميل.



كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي خلال الأسبوع بنسبة 2.53%، ليصل إلى 80.13 دولارا للبرميل.



وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن وقف إطلاق النار في غزة، الذي طال انتظاره، يلوح في الأفق.



وأوضح بلينكن: "أعتقد أننا داخل منطقة الياردات العشر ونتجه نحو الهدف النهائي المتمثل في اتفاق من شأنه أن يثمر عن وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن لديارهم ووضعنا على مسار أفضل لمحاولة تحقيق سلام واستقرار دائمين".



وفي حال تحقيق وقف إطلاق النار، قد تتراجع جماعة الحوثي اليمنية عن مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، إذ أعلنت الجماعة أنها تشن الهجمات دعماً للفلسطينيين في الحرب بقطاع غزة.



وارتفع مؤشر الدولار بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



سكاي نيوز عربية



