أسعار النفط تتراجع لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، على الرغم من تراجع المخزونات الأميركية لكنها تتجه نحو تسجيل المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي، وسط توقعات باستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول في آسيا وأميركا.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأقل من 0.1 بالمئة إلى 81.23 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود خام برنت بأقل من 0.1 بالمئة مسجلة 85.63 دولار للبرميل.

ويتجه كلا الخامين لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة.