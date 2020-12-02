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الأربعاء، 02-12-2020 11:59 ص

أسعار النفط تتراجع لكن المتعاملين يرحبون بأنباء لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لكنها عوضت بعض الخسائر في وقت لاحق بعد أنباء تشير إلى أن بريطانيا أصبحت أول بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح ضد مرض كوفيد-19.

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وانخفضت الأسعار في وقت سابق من تعاملات اليوم بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية وحالة التخبط في الأسواق، بعدما أرجأت مجموعة "أوبك+" اجتماعا رسميا لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج في يناير المقبل.


وبحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 47.34 دولار للبرميل، فيما نزل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 44.41 دولار للبرميل.


وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، فيما أشارت توقعات المحللين سابقا إلى انخفاض مقداره 2.4 مليون برميل.


وقال محللون من "إيه إن زد" في مذكرة اليوم الأربعاء إن "الفائض في السوق قد يتراوح بين 1.5 مليون وثلاثة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من العام المقبل، ما لم تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج".

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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