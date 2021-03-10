أسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط موجة بيع، إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح.

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ونزل خام "برنت" بنسبة 0.9 بالمئة إلى 66.89 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 63.47 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 0.8 بالمئة.



ولقت الأسعار الدعم الأسبوع الماضي من قرار "أوبك+" بالإبقاء على تخفيضات الإنتاج في أبريل المقبل، كما هي إلى حد بعيد. ثم قفزت الأسعار يوم الاثنين، إذ ارتفع "برنت" فوق 70 دولارا للبرميل، بعد هجمات شنها الحوثيون على قلب صناعة النفط السعودية، قبل أن يتراجع مع انحسار التوتر.



وقال فيريندرا تشوهان، المحلل لدى "إنرغي أسبكتس" للاستشارات في سنغافورة، بشأن تراجع الأسعار: "إنه إدراك لعدم وجود أي تأثير للهجوم على الإمدادات".



وأضاف أن مزيجا من العوامل، من بينها أن اثنين من كبار المستوردين وهما الهند والصين، يسحبان الخام من المخزونات في ظل الأسعار الحالية المرتفعة، وتوقعات بعودة إمدادات إيران، هدأ الأسعار.



وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات الخام 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس الجاري، وفقا لمصادر تجارية مستندة إلى بيانات من معهد البترول الأمريكي. وكان محللون يتوقعون زيادة بنحو 800 ألف برميل.





المصدر : روسيا اليوم



