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الوكيل الاخباري

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الخميس، 18-08-2022 09:13 ص

أسعار النفط تتعافى عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط نحو 1.5% بعد أن سجلت أدنى مستوى في 6 أشهر، إذ غطى هبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية على القلق حيال تزايد إنتاج وصادرات روسيا وكذلك مخاوف الركود.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزون الخام في الولايات المتحدة هبط 7.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 آب إلى 425 مليون برميل.

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وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو 1.42%، لتسجل عند التسوية 93.65 دولار للبرميل. وفي وقت سابق في الجلسة، دفعت مخاوف الركود خام القياس العالمي إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط عند 91.51 دولار للبرميل. (العربية )



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