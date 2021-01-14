الخميس 14-01-2021
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الخميس، 14-01-2021 12:41 م

أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات قوية

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وبيانات قوية من الصين أظهرت ارتفاعا في الواردات، بيد أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميا كبحت المكاسب.

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وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 56.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4 بالمئة إلى 53.11 دولار للبرميل.


وأظهرت بيانات جمارك أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام ارتفع 7.3 بالمئة في 2020 رغم صدمة فيروس كورونا، إذ استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعين الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة المصافي وانخفاض الأسعار، التي شجعت على التخزين.


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير إذ كثفت شركات التكرير الإنتاج لأعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي.


كما تتلقى الأسعار الدعم من حزمة سخية لتخفيف تداعيات كوفيد-19، من المقرر أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن اليوم الخميس، لكن المخاوف بشأن تصاعد الإصابات بالفيروس وأثر ذلك على الطلب على النفط تكبح الأسعار.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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