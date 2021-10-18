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الإثنين، 18-10-2021 08:27 ص

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها عالمياًً

نفط2


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، اليوم الاثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت غرينتش ، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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