أسعار النفط ترتفع نحو أعلى مستوياتها في سبع سنوات

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن تؤدي مزاعم الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا والتي يروجها الغرب إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا، وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

اضافة اعلان



وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بحلول الساعة (0109 بتوقيت غرينتش) بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.



وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.

سبوتنيك عربي