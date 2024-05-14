أسعار النفط ترتفع وسط توقعات شح الإمدادات

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط توقعات بتقليص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج.

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صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 79.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:24 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 83.55 دولار للبرميل.



وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) في مذكرة إن السوق تراقب حرائق الغابات في غرب كندا والتي يمكن أن تعطل إمدادات النفط في البلاد.

