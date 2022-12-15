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أسعار النفط تستقر عالمياً اليوم

 
الخميس، 15-12-2022 07:32 ص

أسعار النفط تستقر عالمياً اليوم

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في المعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، مع تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب في الصين على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة في بنوك مركزية في أنحاء العالم.

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وبحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 82.71 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 77.24 دولار للبرميل.


وتلقت السوق دعما من توقعات من وكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب في الصين في العام المقبل بعد انخفاضه 400 ألف برميل يوميا في 2022. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا.


وكشفت بيانات أن النقل البري والجوي في الصين تعافى بشدة في الشهر الماضي.


ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمس الأربعاء في انخفاض طفيف عن رفع بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعات السياسة النقدية الأربعة السابقة. ولوح البنك المركزي بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة.

 

وكالات


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