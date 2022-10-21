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الجمعة، 21-10-2022 12:07 م

أسعار النفط تستقر متأثرة بمخاوف ضعف الطلب في الصين

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الوكيل الإخباري - اقتربت أسعار النفط من الاستقرار، اليوم الجمعة، إذ تبدد التفاؤل بخصوص زيادة محتملة في الطلب على الطاقة في الصين، وتأثرت الأسواق بمخاوف من ارتفاع التضخم.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ليجري تداولها مقابل 92.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش.


وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، أربعة سنتات إلى 84.47 دولار للبرميل.


ويمضي خام برنت على درب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 0.7%، في حين من المتوقع تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.3% بعد تمديد عقود شهر أقرب استحقاق، وفقا لـ"رويترز".


وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه من أجل مكافحة التضخم يحاول البنك إبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع أسعار الفائدة في المدى القصير.


وذكر تقرير لوكالة بلومبرغ، أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الصين تدرس خفض مدة الحجر الصحي للزائرين إلى سبعة من عشرة أيام.
ولم يرد تأكيد رسمي للأمر من بكين.


والتزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بقواعد صارمة لمكافحة "كوفيد-19" هذا العام، وهو ما أثر سلبا بشدة على الشركات والنشاط الاقتصادي وخفض الطلب على الوقود.

 

العربية.نت

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