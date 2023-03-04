السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 04-03-2023 09:38 ص

أسعار النفط تسجل المزيد من المكاسب وبرنت يقترب من 86 دولاراً

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الوكيل الإخباري - تعافت أسعار النفط من موجة بيع قصيرة، لترتفع دولارا للبرميل أمس الجمعة وتنهي الأسبوع على زيادة، مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار بما يعادل 1.3% لتبلغ عند التسوية 85.83 دولار للبرميل.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 79.68 دولار للبرميل، بارتفاع 1.52 دولار أو 1.9%.


وسجل خاما القياس كلاهما أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 13 شباط.


وحققت أسعار النفط ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال في نمو الطلب على النفط.

ونما نشاط قطاع الخدمات في الصين في شباط بأسرع وتيرة في 6 أشهر، ونما نشاط الصناعات التحويلية. ( العربية )


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