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الأربعاء، 18-01-2023 01:55 م

أسعار النفط تشتعل بعد تصريحات هامة لأرامكو

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الوكيل الإخباري - اندفعت أسعار النفط للارتفاع بقوة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بعد تصريحات هامة لأمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية على هامش مؤتمر دافوس.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية: "نحن متفائلون للغاية بشأن عودة الطلب إلى السوق.. بدأنا نرى بوادر طيبة من الصين ونأمل أن نرى مزيدًا من التعافي الاقتصادي هناك في الأشهر المقبلة ".

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وارتفع خام نايمكس الأمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء، بما يقرب من 2% وصولا إلى مستويات قرب الـ 82 دولار للبرميل بمكاسب بلغت حوالي 1.5 دولار في البرميل.

وفي المقابل ارتفع خام برنت القياسي في حدود 1.5% بما يعادل 1.25 دولار في البرميل بعد زاد خلال تعاملات اليوم إلى مستويات قرب 87.4 دولار للبرميل بينما سجل أدنى سعر عند مستويات 86 دولار. ( investing


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