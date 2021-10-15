الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 11:33 ص

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

بنزين


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

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وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 1.04% إلى 85.02 دولار للبرميل، وبذلك يكون المزيج قد سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.


فيما تم تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 82.09 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.96% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته التداولات.


ويأتي الارتفاع وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.


وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظة الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.
كذلك أشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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