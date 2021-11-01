أسعار النفط تصعد عالميا

الوكيل الإخباري - قالت الصين أمس الأحد إنها ستفرج عن احتياطياتها من البنزين والسولار لزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار في بعض المناطق، جاء ذلك في بيان قال محللون إنه كان كافيا لخفض أسعار النفط اليوم الإثنين.

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وانخفض خام "برنت" بنسبة 0.2 في المئة والخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4 في المئة بعد ارتفاعهما يوم الجمعة بعد إعلان الإدارة الوطنية للأغذية والاحتياطيات الإستراتيجية في الصين يوم أمس الأحد عن الإفراج عن احتياطيات البنزين والسولار، فيما وصفه بعض مراقبي السوق إنه أول بيان من نوعه تعيه الذاكرة.



وتعد هذه خطوة من بين عدد من المحاولات التي تقوم بها بكين لتهدئة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي قلص هوامش ربح الشركات المصنعة. وأفرجت الصين في وقت سابق من العام سلعا أخرى من الاحتياطيات، بما في ذلك إفراج نادر عن النفط الخام والمعادن الأساسية، لتهدئة الأسعار.

روسيا اليوم