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أسعار الذهب الأربعاء 4/11/2020




الأربعاء، 04-11-2020 10:55 ص

أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

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الوكيل الإخباري- عكست أسعار النفط اتجاهها وعادت إلى الانخفاض، اليوم الأربعاء، بعدما كانت قد صعدت بنحو 2% في وقت سابق من التعاملات، وسط حالة من الترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

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وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.27% إلى 37.56 دولار للبرميل.


فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.25% إلى 39.61 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


وفي وقت سابق من التعاملات سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 2.4%، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى 40 دولارا للبرميل.


وذكرت وكالة "رويترز" أن الهبوط جاء بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه في الانتخابات رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات.


وأعلن ترامب فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي أعرب عن ثقته في الفوز في السباق، الذي لن تظهر نتيجته قبل الانتهاء من فرز الأصوات في عدة ولايات، والذي قد يستغرق ساعات أو أيام.


 




 

 


 

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