الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

ما مدى فعالية فيروس كورونا عند انتقاله بالهواء؟

اجتماع مع ممثلي دول مانحة لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

كازاخستان تتخذ إجراءات حكومية جديدة

أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها عالميا

مجلس الأعيان يناقش التعديلات الدستورية اليوم

الغذاء والدواء: الفحص المنزلي للكشف عن كورونا غير معتمد

الكويت تسمح بدخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة وزارات الأربعاء

44 ألف طالب توجيهي يتقدّمون لامتحان اللغة العربية اليوم

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة

الأربعاء، 12-01-2022 06:59 ص

أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها عالميا

نفط3


الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، موسعة مكاسبها الكبيرة في الجلسة السابقة بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن البنك ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، الأمر الذي يدعم الطلب على النفط في الأمد القصير.

ويجري تداول خام برنت القياسي العالمي وخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ ظهور السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أواخر نوفمبر، إذ لم تلحق الضرر بالطلب على الوقود بنفس قدر سابقاتها من السلالات. ‬

اضافة اعلان


وارتفع خام برنت 22 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 83.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينيتش، بعدما قفز 3.5 في المئة في الجلسة السابقة.


ولم يكن الخام الأميركي أقل حظا من برنت، إذ ارتفع هو الآخر 38 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 81.60 دولار للبرميل، معززا صعوده 3.8 في المئة في الجلسة السابقة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8907ba5aede93a7ca4d8ded1942ac4de

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار الأميركي واليورو

60f5bf8fe9299

"تجارة الأردن": تخفيض التعرفة الجمركية يطبق مع دول لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة

ffe1e167bbc54870838a1f9b2eec01fd

ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل توقف صعود السندات الأميركية

5e9da4e5423604727610bbc1

ارتفاع اسعار النفط عالمياً

thumbs_b_c_6e1abee773e239dd28f625d5fa05e4b1

واشنطن تتعهد بتقديم أكثر من 300 مليون دولار لأفغانستان

67155863_2254331107976260_3315627212488572928_n

الصناعة والتجارة: طلبات الواردات الالكترونية قيد الدراسة

أخبار متعلقة
النفط

أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالميا

نفط5

النفط قرب أعلى مستوى في شهر

النفط

تفاصيل أسعار النفط عالميا

f06954ba-5371-467e-886a-954572c64067

ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

ناقلة-نفط-في-ميناء-البصرة-العراقي-الجنوبي

أكثر من 7.5 مليار دولار ايرادات بيع النفط خلال الشهر الماضي في العراق