الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

 
الأربعاء، 21-09-2022 11:27 ص

أسعار النفط تقفز مع إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش

نفط5


الوكيل الإخباري - قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% الأربعاء 21 سبتمبر بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش بما يشكل تصعيداً للحرب في أوكرانيا ومما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز.

اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 2.5% إلى 92.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.38 دولار في اليوم السابق
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6% مسجلة 86.16 دولار للبرميل

 


بوتين يعلن التعبئة الجزئية
هذا وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، منذراً الغرب أنه إذا استمر فيما وصفه "بالابتزاز النووي" فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.


وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا".


وأضاف بوتين أنه وقع مرسوما بالتعبئة الجزئية، وتعد الخطوة تصعيدا كبيرا في الصراع.

 

وكالات


إقرأ ايضا
w

الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي

1663764015340

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

632aeac64c59b75c71541dbb

ماذا ينتظر الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة؟

أعلن-البنك-المركزي-عن-انخفاض-احتياطيات-النقد-الأجنبي-بمقدار-391

1.592 مليار دولار انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي

دولارات 2

الدولار يصل لأعلى مستوى منذ 20 عاما

1663755811074

رجال الأعمال والأردنية للمناطق الحرة تبحثان الفرص الاستثمارية مع وفد أذربيجاني

أخبار متعلقة
6312089483eca

مجموعة السبع ستفرض سقفا على سعر النفط الروسي

نفط5

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

ككط

لجنة بأوبك+ تتوقع فائضا أكبر قليلا في سوق النفط هذا العام

1653048696972

النفط يتجه لتسجيل أطول موجة خسائر شهرية

يييييييييي

مخزونات النفط الأميركية تخالف التوقعات وتصعد في أسبوع

ac71f0dc-economy-080819-6

النفط يتراجع عالمياً مع تفوق مخاوف التضخم