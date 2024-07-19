الجمعة 19-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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أسعار النفط تنخفض على خلفية تباطؤ الطلب

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تراجع الأسهم والعملات الآسيوية

الجمعة، 19-07-2024 11:58 ص

أسعار النفط تنخفض على خلفية تباطؤ الطلب

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الوكيل الاخباري- انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بسبب المخاوف من أن النمو الصيني قد يتباطأ ويعرض الاستهلاك للخطر، في حين يبدو أن تحالف "أوبك+" لا يزال على الطريق الصحيح لتخفيف قيود العرض في وقت لاحق من هذا العام.

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ووفقا لموقع (بلومبرغ) الاقتصادي، فقد انخفض سعر خام برنت 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 84.50 دولار للبرميل، مثلما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.10 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت للتراجع بنحو 0.5 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.1 بالمئة.

 




 

 


 

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