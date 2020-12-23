أسعار النفط تهبط بعد تهديد ترامب بشأن التحفيز

الوكيل الاخباري-

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هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهزة في الأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 1.4%، إلى 49.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا، أو 1.4%، إلى 46.35 دولار للبرميل.وهبط كلا العقدين بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.