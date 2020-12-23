الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح للوكيل حول التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا

صندوق الائتمان العسكري يقرر تمديد فترة تخفيض نسب العوائد ورفع سقف التمويلات

الارصاد : تحذيرات للمواطنين من خطر الصقيع نهاية الاسبوع

القبض على سائق جرافة وشخص اعتديا على سور مقبرة الرصيفة !

الإمارات تعتمد لقاح فايزر بيونتيك

الكشف عن سبب انخفاض أسعار الخيار بالأردن

جريمة مروعة لمصور صحفي تهُز لبنان

توضيح من الضمان الاجتماعي حول موعد صرف المساعدات المالية

العراق: 15 وفاة و 1158 إصابة جديدة بكورونا

مصر: قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا




الأربعاء، 23-12-2020 09:57 ص

أسعار النفط تهبط بعد تهديد ترامب بشأن التحفيز

ok-scaled-2-1200x675


الوكيل الاخباري- هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهزة في الأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.
اضافة اعلان

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 1.4%، إلى 49.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا، أو 1.4%، إلى 46.35 دولار للبرميل.

وهبط كلا العقدين بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22-156-1200x675 (1)

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

natural-gas-gazprom

غازبروم توضح تأثير جائحة كورونا على سوق الغاز

iStock_000001604799_Large

403 مليارات دولار.. حجم مبيعات العقارات في بريطانيا خلال 2020

320202164051296363412

بورصة عمان تغلق تداولاتها على6.2 مليون دينار

22e3cd5b-092a-4ba1-815d-e55acdbffd06

ارتفاع معظم بورصات الخليج الرئيسة في التعاملات المبكرة وقطر تهبط

GettyImages-1212794804

الكويت.. اقتراح برلماني بشراء أصل ديون المواطنين

أخبار متعلقة
5fdf44544236047982611ab8

العراق يحقق نحو 3,5 مليار دولار من بيع النفط خلال الشهر الماضي

158433891489362500

تراجع أسعار النفط عالميا

77-22-1200x675

أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 9 أشهر

280131-846136225-1200x675

انخفاض أسعار النفط عالميا

MEU_Brief_Image

تراجع في أسعار النفط بسبب مخاوف من تشديد إجراءات العزل في أوروبا

oil-tanker-740x520

بعد انفجار ناقلة في السعودية.. أسعار النفط ترتفع