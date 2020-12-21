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الإثنين، 21-12-2020 08:50 ص

وسط تشديد القيود في أوروبا

أسعار النفط تهبط وسط مخاوف الطلب بفعل سلالة جديدة من كورونا

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم، إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

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وانخفض خام "برنت" بنسبة 2,7% إلى 50,85 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، بعدما سجل الخام زيادة 1.5% ولامس أعلى مستوى منذ مارس الماضي يوم الجمعة الماضي.


في حين تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2,75% إلى 47,75 دولار للبرميل، بعد أن زاد أيضا 1,5% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من فبراير الماضي.


وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى "فوجيتومي" للسمسرة: "سوق النفط اتخذت منحى إيجابيا في الشهر الفائت أو نحو ذلك، متجاهلة عوامل سلبية وسط تفاؤل بأن توزيع اللقاح على نطاق واسع سيحيي النمو العالمي، لكن توقعات المستثمرين الوردية لعام 2021 تبخرت فجأة بسبب سلالة جديدة من الفيروس".


ومما زاد الضغوط، قالت شركة"بيكر هيوز" لخدمات الطاقة مؤخرا، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي.


في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت الماضي، إن الطلب العالمي على النفط لا يزال يقل بما بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الأزمة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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