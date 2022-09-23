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الجمعة، 23-09-2022 07:32 م

أسعار النفط تهبط 5% في ظل مخاوف الركود

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الوكيل الإخباري - هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، ليجري تداوله عند مستويات لم يشهدها منذ كانون الثاني الماضي، في ظل وصول مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في عقدين والمخاوف حيال الطلب مع رفع أسعار الفائدة الذي يهدد بدفع اقتصادات كبيرة إلى الركود.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.60 دولار أو 5% إلى 85.89 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.6% إلى 78.60 دولار للبرميل.    


وتراجعت عقود أقرب استحقاق لخام برنت والخام الأمريكي 3.78% و5.37% على الترتيب خلال الأسبوع المنصرم.


وسجلت الأسهم العالمية أدنى مستوى في عامين، اليوم الجمعة، في حين سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في عقدين، مما يضغط على النفط.

 

CNBC

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