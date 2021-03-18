أسعار النفط تهوي بنحو 6 بالمئة

الوكيل الإخباري - واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها، اليوم الخميس، متراجعة بنحو 6 بالمئة وسط مؤشرات ضعف توزيع لقاحات كورونا وارتفاع الإصابات.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.74 دولار بما يعادل 5.5 بالمئة إلى 64.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:02 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.80 دولار أو 5.9 بالمئة إلى 60.80 دولار.



ويمضي ذلك بغرب تكساس صوب أدنى سعر تسوية منذ الثاني من مارس ويتجه ببرنت إلى أقل سعر إغلاق منذ الثالث من مارس.

وستكون هذه أطول سلسلة خسائر لغرب تكساس منذ فبراير شباط 2020 ولبرنت منذ سبتمبر أيلول 2020.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في تكساس ومناطق في وسط البلاد إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس في فبراير.

وفي السعودية، أفاد الموقع الإلكتروني لمبادرة البيانات المشتركة اليوم أن صادرات نفط يناير ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.



المصدر : روسيا اليوم

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