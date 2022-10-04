أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. برنت يقترب من 90 دولاراً للبرميل

الوكيل الاخباري - واصلت أسعار النفط ارتفاعها في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن "أوبك+" قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع غدا الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو 0.5% إلى 89.29 دولار للبرميل بعد أن كسب أكثر من 4% في الجلسة السابقة.



وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأميركي 22 سنتا أو 0.3% إلى 83.85 دولار للبرميل، وفقا لـ" رويترز".



وكانت قد ارتفعت بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، مسجلة أكبر مكسب يومي لها منذ مايو أيار.



وارتفعت أسعار النفط، أمس الإثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض.



لكن المنظمة فشلت في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج، والتي لم تحققها في يوليو تموز بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا.

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