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الجمعة، 06-08-2021 12:01 م

أسعار النفط تواصل ارتفاعها بعد موجة هبوط

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الوكيل الاخباري - واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، لكنها لا تزال في طريقها لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس/آذار، حيث تثير قيود السفر، التي تهدف لوقف انتشار السلالة المتحورة "دلتا"، مخاوف إزاء الطلب على الوقود.

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وحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا إلى 71.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش.

 

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا إلى 69.54 دولار للبرميل.

لكن العقود الآجلة للخامين انخفضت بنسبة 6 في المئة هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها منذ مارس الماضي.


وذكرت تقارير اقتصادية أن "46 مدينة حول العالم على الأقل أوصت بتجنب السفر وعلقت السلطات رحلات جوية وأوقفت حركة النقل العام، مما قد يؤثر هذا في الطلب على النفط مع اقتراب نهاية موسم السفر خلال فصل الصيف".


وكانت اليابان وسعت قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات، كما فرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية مما يهدد الطلب على الوقود.

 

سبوتنيك

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