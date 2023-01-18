أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، لتواصل المكاسب من الجلسة السابقة، مدفوعة بالتفاؤل بأن تخفيف القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

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ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين ثلاثة بالمئة في 2022، متخلفا عن الهدف الرسمي البالغ "حوالي 5.5 بالمئة" ومسجلا ثاني أسوأ أداء منذ 1976.



لكن البيانات لا تزال تفوق توقعات المحللين بعد أن تخلت الصين عن سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر.



قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب الصيني على النفط سينمو 510 آلاف برميل يوميا هذا العام بعد أن أعلنت في 2022 أول انكماش له منذ سنوات بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.



لكن أوبك أبقت توقعاتها للنمو في الطلب العالمي في 2023 دون تغيير عند 2.22 مليون برميل يوميا.



ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 86.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0151 بتوقيت غرينتش بعد صعود 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة، بحسب بيانات "رويترز".



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 80.73 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.4 بالمئة الثلاثاء.



وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سكيوريتيز "تدعمت أسعار النفط بالآمال المتزايدة في أن الطلب على الوقود في الصين سينتعش بعد التحول الأخير في سياستها بشأن كوفيد-19".



وأضاف "التوقعات المتفائلة لأوبك بشأن الطلب الصيني دعمت أيضا معنويات السوق"، متوقعا مسارا صعوديا هذا الأسبوع.

سكاي نيوز