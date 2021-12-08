الأربعاء 08-12-2021
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الأربعاء، 08-12-2021 08:57 ص

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

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الوكيل الإخباري - واصلت أسعار النفط تسجيل ارتفاعات قوية، لليوم الثاني، مستفيدة من تراجع المخاوف من «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بـ 1.77 دولار بنسبة 2.4 % مسجلة 74.8 دولاراً للبرميل.

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كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية يناير بـ 1.9 دولار، بنسبة 2.7 % إلى 71.3 دولاراً. وتراجعت المخاوف من تداعيات أوميكرون على الطلب العالمي على الوقود بعدما أكد خبراء أن السلالة الجديدة قد لا تكون خطيرة مثل دلتا وألفا ومتحورات أخرى من فيروس كورونا. كما أظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام تعافت في نوفمبر.

 

البيان


 




 

 


 

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