الجمعة 13-08-2021
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الجمعة، 13-08-2021 11:25 ص

أسعار النفط تواصل الانخفاض عالميا بسبب تعثر تعافي الطلب

OPEC Plus77


الوكيل الاخباري - واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، انخفاضها لليوم الثاني بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة، إذ أجبر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم الحكومات على إعادة فرض قيود على التنقل.

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وحسب "رويترز"، نزل خام برنت 49 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 70.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 13 سنتا في الجلسة السابقة.

 

وتراجع الخام الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 68.56 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.2 بالمئة أمس الخميس، ولكن لا يزال الخامان القياسيان يتجهان صوب تحقيق مكسب طفيف هذا الأسبوع.

وقالت جيه.بي.إم لأبحاث السلع الأولية "نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يوميا فحسب في أغسطس/آب ومتوسط 97.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، بالتساوي مع المتوسط البالغ نحو 98 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز".


وعلى نحو مماثل، خفض جولدمان ساكس تقديره لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في الأمد القصير إذ يتجه الطلب للانخفاض في أغسطس وسبتمبر.


يذكر أن وكالة الطاقة الدولية قد أفادت أمس الخميس، بأن تزايد الطلب على الخام توقف تقريبا في يوليو الماضي وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.


بينما تمسكت أوبك أمس الخميس بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالميا هذا العام وتحقيق المزيد من النمو في 2022.

 

سبوتنيك

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