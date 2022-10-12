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الأربعاء، 12-10-2022 08:47 ص

أسعار النفط تواصل انخفاضها عالمياً

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، الأربعاء، مع زيادة قوة الدولار واستعداد المستثمرين لاستقبال بيانات التضخم الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود أثارتها مخاطر الركود العالمي وتشديد قيود كوفيد-19 في الصين.

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وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عاما مقابل الين، الأربعاء بسبب مخاوف التضخم. والدولار القوي يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ويميل إلى التأثير على النفط والأصول الأخرى عالية المخاطر.


ومن المقرر صدور تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين غدا الخميس.

 

سكاي نيوز


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