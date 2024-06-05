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الأربعاء، 05-06-2024 07:10 ص

أسعار النفط تواصل خسائرها عالميا

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الوكيل الاخباري - واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام والوقود الأميركية، مما يزيد من المخاوف بشأن نمو الطلب.

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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 77.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 73.07 دولار للبرميل.


وانخفض كلا العقدين نحو دولار في جلسة أمس الثلاثاء وقرابة ثلاثة دولارات للبرميل الاثنين، تحت ضغط من إعلان تحالف أوبك+ خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من أكتوبر على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.


 




 

 


 

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