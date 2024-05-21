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الثلاثاء، 21-05-2024 07:08 ص

أسعار النفط عالميا اليوم

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الوكيل الاخباري - تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 79.72 دولار للبرميل.


وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من واحد بالمئة الاثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.


 




 

 


 

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