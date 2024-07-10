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الأربعاء، 10-07-2024 07:30 ص

أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري - تعافت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد ثلاثة أيام من الانخفاض بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار الطلب ومع تحسن التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

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وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا إلى 81.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.


وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط ومع ظهور مؤشرات على أن صناعة الطاقة في ولاية تكساس الأميركية خرجت سالمة نسبيا من إعصار بيريل بعد أن ضرب المنطقة الاثنين. وانخفض برنت 3.2 بالمئة خلال نفس الفترة.


 




 

 


 

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