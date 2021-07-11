أسعار تذاكر السفر من روسيا إلى تركيا تسجل انخفاضا بنسبة 6%

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار تذاكر الطيران من روسيا إلى تركيا انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6%.

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وقالت الخدمة للموقع الإلكتروني لحجز التذاكر "Aviasales"، إن "متوسط سعر تذاكر الطيران إلى تركيا ذهابا وإيابا، للفترة من 22 إلى 26 يونيو، كان 23.4 ألف روبل، وخلال الأسبوع الماضي، انخفض متوسط التكلفة بنسبة 6% إلى 22.1 ألف روبل".



وقد اتخذت السلطات الروسية، في النصف الثاني من الشهر الماضي، قرارا باستئناف الرحلات الجوية مع تركيا، بعد أن تم تعليقها في وقت سابق بسبب الوضع الوبائي.



وبداية من يوم 22 يونيو، تم استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

المصدر: روسيا اليوم