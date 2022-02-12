أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، تعريفة شحن السيارات الكهربائية لمختلف الفئات، وفقا للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية.



وقال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إنه تم تحديد 1 جنيه لكل ك.و.س لمحطات شحن الأتوبيسات الكهربائية، حال تغذية محطة الشحن على الجهد المتوسط، و1.213 جنيه لكل ك.و.س حال تغذيتها على الجهد المنخفض.



وتضمن القرار، بالنسبة للشحن المنزلي لسيارات الركوب ذات السعر المحدد للاستهلاك المنزلي، فإن ذلك يكون وفق قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020.

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وبالنسبة لمحطات الشحن التجاري لسيارات الركوب، حال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المتوسط ذات السعر المحدد لباقي المشتركين على الجهد المتوسط. وحال تغذية محطة الشحن التجارية من شركات التوزيع على الجهد المنخفض، فإن تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 22 ك.و.س وقت الشحن في الأماكن التي يعفى فيها شركة الشحن من دفع مقابل استخدام المكان بأي شكل من الأشكال، بحيث يتم حساب سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع عند 1.213 جنيه لكل ك.و.س وتحديد مقابل تقديم الخدمة عند 0.47 جنيه لكل ك.و.س بينما تعريفة الشحن للمركبات 1.69 جنيه لكل ك.و.س.



أما تعريفة الشحن بالتيار المتردد حتى قدرة 23 ك.و وقت الشحن في الأماكن التي تلتزم فيها شركة الشحن بدفع مقابل استخدام المكان بأي شكل من الأشكال، فيتم حساب سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع عند 1.213 جنيه لكل ك.و.س وتحصيل 0.67 جنيه لكل ك.و.س وتحديد تعريفة الشحن للمركبات مقابل 1.89 جنيه لكل ك.و.س.



وبالنسبة لتعريفة الشحن بالتيار المستمر بقدرة 50 ك.و.س، فقد تم تحديد سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع بنحو 1.213 جنيه لكل ك.و.س وتحديد مقابل تقديم الخدمة عند 2.537 جنيه لكل ك.و.س بالإضافة لتحديد تعريفة الشحن للمركبات عند 3.75 جنيه لكل ك.و.س.



وتضمن القرار أن يشمل مقابل الخدمة أعلاه إيجار الأرض المقام عليها محطة الشحن، على أن تكون الأسعار سارية لمدة عام واحد من تاريخ العمل به.

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