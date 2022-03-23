الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع حجم القروض التي قدمتها البنوك الى 176.6 مليون دينار

توقعات بارتفاع الطلب على الحلويات 50% مع نتائج الانتخابات

مراكز التطعيم ضد كورونا اليوم الاربعاء - أسماء

وفد من البنك الدولي يزور المملكة لبحث سبل رفع الدعم

فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق في الكرك - أسماء

إعلان النتائج النهائية للمجالس البلدية والمحافظات ظهر الأربعاء

أسعار الذهب محليا

وفيات الأربعاء 23-3-2022

الكوفحي يحصل على أعلى أصوات بالأردن

الضمان: اطلاق المرحلة الاولى من خطة التعامل مع ارتفاع الاسعار

الأربعاء، 23-03-2022 10:08 ص

أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر

623abbb9423604459a153993


الوكيل الاخباري- شهد الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة، ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه المصري، ليواصل الصعود لمستويات قياسية، بعد نحو عام ونصف من الاستقرار.

اضافة اعلان

 

وفي هذا السياق، نشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بحسب آخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري، حيث سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في هذا البنك الآتي:
 

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي:

- الدولار الأمريكي للشراء 18.43 جنيه، والبيع 18.53 جنيه.

- اليورو للشراء 20.2011 جنيه، والبيع 20.4516 جنيه.

- الجنيه الإسترليني للشراء 24.182 جنيه، والبيع 24.58 جنيه.

- ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 14.6003 جنيه، والبيع 14.7391 جنيه. ‏

- الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.7153 جنيه، والبيع 2.7489 جنيه.

- الكرون النرويجي للشراء 2.0925 جنيه، والبيع 2.1269 جنيه.

- الكرون السويدي للشراء 1.9329 جنيه، والبيع 1.9694 جنيه.

- الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 19.6587 جنيه، والبيع 19.8926 جنيه.

- ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 15.2276 جنيه، والبيع 15.5128 جنيه.

- ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 13.594 جنيه، والبيع 13.7993 جنيه.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
17bd33da-6afe-4fa8-b327-346031f4b47e

ارتفاع حجم القروض التي قدمتها البنوك الى 176.6 مليون دينار

623ab7864236043c4b5c09a0

مصر تدرس تحسين رغيف الخبز

5e854f9c45ca3

وفد من البنك الدولي يزور المملكة لبحث سبل رفع الدعم

ما_هي_قناة_السويس

قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة إلى 15%

623a278d4c59b7463c0eca7a

البنك المركزي المغربي يتوقع تضخما كبيرا ونموا ضعيفا في 2022

623a86f54c59b72cbf2b2d1c

مسؤول بلغاري سابق: لا بديل عن الغاز الروسي

أخبار متعلقة
5e854f9c45ca3

وفد من البنك الدولي يزور المملكة لبحث سبل رفع الدعم

62396ba74c59b725672a893c

محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

سعر-الدولار-الأمريكي-مقابل-الجنية-المصري-اليوم-800x470

روسيا: الغرب جمد 300 مليار دولار وسندفع الديون بالروبل

YsuUoWi9U553SkvYmvDs4NMRYmOOqPf7G7Kl18vY

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

124566-1501307187

توقعات صادمة للجنيه المصري.. يواجه انخفاضاً وشيكاً لهذا المستوى

FMq45TfWUAAt97W

المركزي الروسي يستأنف شراء الذهب بعد توقف دام عامين