أسهم أوروبا تتراجع بفعل التركيز على إمدادات الغاز الروسي

الوكيل الاخباري- تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، مع تلقي الأسواق تقارير نتائج أعمال متباينة ومع تصاعد التوتر في قطاع الطاقة بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا.



وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% وبدا في طريقه لمواصلة موجة بيع لليوم الرابع على التوالي، واقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع.



وأوقفت جازبروم إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما مقابله بالروبل الروسي في أعنف رد من الكرملين حتى الآن على العقوبات القاسية التي فرضها الغرب بسبب الصراع الأوكراني.

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