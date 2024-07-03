أسهم أوروبا ترتفع بعد تعليقات رئيس الفيدرالي الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بدعم من ترحيب المستثمرين بتعليقات تبشر بالتيسير النقدي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وترقبهم لنتائج الانتخابات الفرنسية والبريطانية.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، وهو الارتفاع الثاني خلال سبع جلسات.



وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي في وول ستريت جلسة أمس الثلاثاء فوق مستوى 5500 بعد أن قال باول في تعليقات إن أحدث البيانات تشير إلى "تقدم كبير"، لكن البنك المركزي لا يزال بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل تغيير السياسة النقدية.



سكاي نيوز عربية





