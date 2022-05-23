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الإثنين، 23-05-2022 02:21 م

أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا

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الوكيل الاخباري- انتعشت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع غير متوقع في الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا مما أكد مرونة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين قفز سهم شركة سيمنس جاميسا التي تصنع توربينات الرياح بعد عرض استحواذ بقيمة 4.28 مليار دولار من أكبر مستثمر فيها.

وبعد ارتفاعه بنسبة 1.3% في التعاملات المبكرة، تخلى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن بعض المكاسب ليرتفع بنسبة 0.3%.

وجنت الأسهم المرتبطة بالسلع أكثر من 1% مع صعود أسعار النفط والمعادن الأساسية، في حين ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 %، وفق رويترز.

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