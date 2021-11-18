الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 08:26 م

أسهم أوروبا تغلق منخفضة بعد موجة ارتفاع قياسي

اسهم


الوكيل الإخباري - انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الخميس متأثرة بالأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مع انخفاض أسعار النفط والمعادن، لتوقف موجة صعود قياسي على مدى ستة أيام دعمتها النتائج القوية للشركات.

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وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، في أول تراجع له في سبع جلسات، مع انخفاض قطاعي الطاقة والمعادن بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.


وتراجعت أسهم النفط متأثرة بانخفاض سعر الخام وسط مخاوف من زيادة المعروض واحتمال سحب الصين من الاحتياطي الاستراتيجي.


بينما هبطت أسهم التعدين مع تراجع سعر النحاس لأدنى مستوى في أكثر من شهر.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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