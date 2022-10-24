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الإثنين، 24-10-2022 04:02 م

أسهم أوروبا تنتعش.. والمستثمرون يستعدون لأسبوع حافل

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الوكيل الإخباري - قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين مدعومة بالآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، بينما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل يتضمن قرارا مهما بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، وتصدرت أسهم قطاعات السفر والترفيه والبيع بالتجزئة والمصرفية المكاسب.

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وانتعشت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الجمعة الماضي، بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يناقش رفع أسعار الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر.


ومع ذلك، سجل مؤشر فايننشال تايمز 100 الرئيسي في المملكة المتحدة أداءً ضعيفا مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد أنباء عن انسحاب بوريس جونسون من المنافسة على منصب رئيس الوزراء، مما يمهد الطريق على الأرجح أمام ريشي سوناك.


وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم الإيطالية 1.4 بالمئة بعد أن أدت جورجيا ميلوني اليمين لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا السبت الماضي.


ومن بين أسهم الشركات، صعد سهم فيليبس واحدا بالمئة بعد أن قالت شركة المعدات الطبية الهولندية إنها تتوقع إلغاء نحو أربعة آلاف وظيفة في إطار محاولة لتبسيط المنظومة.


وهبطت أسهم شركة الاستثمار في التكنولوجيا الهولندية بروسوس عشرة بالمئة تقريبا، مقتفية أثر الأداء الضعيف لعمالقة التكنولوجيا في هونج كونج، بعد أن زاد فريق القيادة الذي كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ النقاب عنه المخاوف من التضحية بالنمو الاقتصادي من أجل السياسات التي تحركها الأيديولوجية.

 

البيان

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