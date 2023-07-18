أسهم أوروبا مستقرة والمؤشر السويسري يرتفع بفضل هذا السهم

الوكيل الإخباري -

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ساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات الثلاثاء مع تراجع أسهم شركات الاتصالات، في حين تفوقت الأسهم السويسرية على نظيراتها الإقليمية بعد رفع توقعات أرباح شركة نوفارتس للأدوية.كان المؤشر قد تعرض لضربة أمس الاثنين بعد تهاوي أسهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بسبب ضعف مبيعاتها على غير المتوقع، وكذلك على خلفية ضعف البيانات الصينية.وقفز سهم نوفارتس 2.7 بالمئة في تعاملات اليوم، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت عن خطط لوحدة ساندوز للأدوية الجنيسة في أوائل الربع الرابع.ودفع هذا المؤشر السويسري إلى الارتفاع 0.3 بالمئة بعدما تصدر الخسائر في أوروبا أمس الاثنين.