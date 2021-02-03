أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع تحسن المعنويات بفضل أرباح قوية للشركات

الوكيل الاخباري - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، فيما قادت أسهم شركات النقل المكاسب، إذ تلقت المعنويات في السوق الدعم من موجة صعود بقيادة شركات التكنولوجيا في "وول ستريت"، الليلة الماضية، وتوقعات بأرباح قوية للشركات المحلية.



وصعد المؤشر نيكي القياسي واحدا في المئة إلى 28646.50 نقطة، بينما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المئة إلى 1871.09 نقطة، وفقا لـ "رويترز".



واختتمت الأسهم الأمريكية الجلسة على ارتفاع قوي لليوم الثاني على التوالي بدعم من مكاسب لأمازون وألفابت الشركة الأم لجوجل قبل إعلان نتائج أعمالهما، وبفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في حزمة أمريكية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

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وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء واحد، فيما قادت أسهم شركات الطيران والنقل البري التي عصفت بها الجائحة المكاسب.



وقفز سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 6.56 في المئة، بينما ارتفع سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.9 في المئة.



وربح سهم سكك حديد وسط اليابان، التي تشغل القطارات فائقة السرعة التي تربط بين طوكيو وأوساكا، 5.47 في المئة. وزاد سهم سكك حديد غرب اليابان 6.86 في المئة وقفز سهم سكك حديد شرق اليابان 5.48 في المئة.



ومددت اليابان، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى لمدة شهر آخر، إذ تسعى لمواصلة السيطرة على تفشي كوفيد-19، على الرغم من أن عدد الإصابات اليومية بدأ في الانخفاض.



وصعد سهم ميتسوبيشي موتور 11.34 في المئة ليتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي الخسارة السنوية أمس.



وزاد سهم باناسونيك 3.84 في المئة بعد أن قال تكتل صناعة الإلكترونيات إن أنشطته للبطاريات التي تورد منتجاتها لتسلا ستصبح مربحة في السنة المالية الجارية، ورفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل في سنة كاملة بأكثر من النصف.

المصدر : سبوتنك







